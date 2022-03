Real Madrid, Ancelotti positivo al Covid

MADRID (SPAGNA) - Attraverso una nota ufficiale il Real Madrid ha annunciato la positività al Covid del tecnico Carlo Ancelotti. L'allenatore di Reggiolo salterà dunque il match in programma sabato alle 18.30 all'Estadio Balaídos contro il Celta Vigo. I Blancos, al rientro dopo la pausa per le nazionali, sono chiamati a riscattare il tonfo casalingo dell'ultimo turno, quando al Santiago Bernabeu hanno subito un sonoro 4-0 nel Clasico contro il Barcellona. La presenza dell'ex tecnico del Milan è a rischio anche per l'andata dei quarti di finale di Champions League in programma il 6 aprile, quando le Merengues voleranno a Londra per sfidare i campioni in carica del Chelsea.