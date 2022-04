As: "Ancelotti è ancora positivo al Covid. Salta la trasferta a Vigo"

MADRID - Carlo Ancelotti è ancora positivo al Covid-19 e sarà costretto a saltare la trasferta del Real Madrid, impegnato oggi alle ore 18.30 sul campo del Celta Vigo. Il tecnico italiano ha provato a fare un ultimo test questa mattina, sperando in un risultato negativo che gli consentisse di poter seguire la squadra, ma secondo quanto riportato dal quotidiano As, è risultato ancora positivo. Ancelotti resterà a casa, guarderà la gara in tv e darà istruzioni al suo staff tecnico, coordinato dal figlio Davide. Ancelotti è risultato positivo per la prima volta mercoledì scorso.