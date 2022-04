La Real Sociedad la spunta in extremis: Espanyol piegato 1-0

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Un rigore in pieno recupero trasformato da Isak regala alla Real Sociedad il successo per 1-0 sull'Espanyol nel posticipo del 30° turno di Liga. Alla Reale Arena va in scena un match combattuto, con i baschi che fanno la partita ma che sprecano diverse occasioni e i catalani che si difendono con ordine, pungendo anche di rimessa in più di una circostanza. In apertura di ripresa rete annullata a Sorloth, praticamente allo scadere il penalty che manda su tutte le furie gli ospiti, ma che viene confermato dal VAR. La Real Sociedad, al diciottesimo clean sheet in campionato, stacca il Villarreal e mette nel mirino la quinta piazza del Betis. L'Espanyol si consola con una classifica che resta comunque confortante, con ben dieci punti sulla zona retrocessione.