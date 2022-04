Liga, Siviglia show: Papu Gomez rientra e castiga il Granada

SIVIGLIA (SPAGNA) - Con i gol di Diego Carlos, Ocampos, Rafa Mir e del Papu Gomez, il Siviglia batte il Granada 4-2 e guadagna tre punti importantissimi in classifica. Gli uomini di Lopetegui si portano al secondo posto, scavalcando Atletico Madrid e Barcellona e portandosi a meno nove dal Real Madrid. I padroni di casa (che non vincevano dal 27 febbraio) rimontano l'iniziale rete siglata da Machis e nel finale, prima incassano la rete del 3-2 e poi riescono (in pieno recupero) a portare a casa la vittoria. Papu Gomez torna in campo dopo due mesi e segna la rete del definitivo 4-2.

Siviglia-Granada, tabellino e statistiche

Papu Gomez chiude la gara

Ritmi blandi e poche emozioni nella prima parte della gara. I padroni di casa provano a fare la partita, ma gli ospiti concedono pochi spazi. Al 16' il tecnico del Granada è costretto a rinunciare a Raul Torrente, che abbandona il campo per infortunio, sostituito da Sanchez. Passano sei minuti e arriva il vantaggio degli ospiti con Machis: l'ex centrocampista dell'Udinese con uno stupendo tiro a girare dal limite dell'area di rigore, batte il portiere Bono. Ma nove minuti dopo e alla prima, vera occasione creata, arriva il pareggio del Siviglia: Diego Carlos si avventa su un cross di Jesus Navas, e di testa insacca. A quattro minuti dall'intervallo Ocampos sfiora il raddoppio, con un colpo di testa che termina di poco al lato. La ripresa inizia con il Siviglia tutto proiettato all'attacco, alla ricerca del gol del 2-1. Ma sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio, ancora con Machis, che si rende percioloso con un tiro dal limite dell'area. Al ventesimo Corona scatta sul filo del fuorigioco e serve Ocampos, che supera il portiere in uscita e insacca a porta vuota. L'arbitro prima annulla, segnalando la posizione irregolare di Corona poi, dopo due minuti di review a Var, convalida. Nel Siviglia si rivede, dopo due mesi di assenza per infortunio, il Papu Gomez, che va subito vicino al gol del 3-1, con un tiro insidioso che termina sull'esterno della rete. Alla mezz'ora Rafa Mir scarica alle spalle del portiere del Granada il pallone del 3-1, ma l'arbitro (richiamato al Var) annulla per un precedente fallo dell'attaccante del Siviglia su German. Nel finale il Granada spinge con convinzione: prima Uzuni colpisce un palo, poi Arezo impegna Bono con un tiro insidioso, infine (a tre minuti dal novantesimo), arriva il pareggio di Victor Diaz. Partita finita? Neanche per sogno: nel terzo dei nove minuti di recupero, Rafa Mir (su perfetto assist di Rakitic), mette a segno il 3-2, poi allo scadere c'è gloria anche per il Papu Gomez, che chiude la sfida in contropiede.

Liga, la classifica