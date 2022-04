Ancelotti: "Modric leggendario come Maldini, chiuderà qui al Real Madrid"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid varà visita al Siviglia nel match di domenica al Sanchez Pizjuan: un match che potrebbe indirizzare definitivamente la corsa alla vittoria della Liga da parte della squadra di Ancelotti. Il tecnico delle Merengues ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza della vigilia, partendo dalle dichiarazioni rese in settimana da Xavi, in cui l'allenatore dei blaugrana considerava il Barça come il club più difficile del mondo da allenare perchè deve vincere giocando bene. "Io rispondo facendo una domanda: cosa vuol dire giocare bene? Ognuno ha la sua opinione, per me vuol dire farlo sia quando difendi che quando hai il possesso palla, il calcio è attaccare e difendere e una squadra gioca bene quando è capace di fare entrambe le fasi e nessuno mi farà cambiare idea", ha spiegato il tecnico del Real che domani potrebbe chiudere il discorso Liga in casa del Siviglia, secondo in classifica in compagnia del Barcellona e a -12 dai blancos. Per il tecnico italiano, però, non si può parlare di partita decisiva: "Noi dobbiamo pensare a vincere, fare punti, perchè la Liga non è chiusa. Tutto il mondo sta aspettando che il Real inciampi, ogni partita può essere una trappola, sappiamo benissimo cosa si gioca il Siviglia che è ancora in corsa e che comunque vuole arrivare tra le prime 4, noi siamo pronti".