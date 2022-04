Barcellona, inaspettato ko: il Cadice espugna il Camp Nou

BARCELLONA - Un gol di Lucas Perez ad inizio ripresa condanna il Barcellona e regala al Cadice un'inaspettata e preziosissima vittoria in campionato. Con questo successo gli uomini di Sergio staccano Maiorca e Granada e si portano a più due dalla zona retrocessione. I padroni di casa hanno creato diverse occasioni, ma non sono riusciti a scardinare la difesa avversaria. Xavi resta a meno quindici (ma con una gara in meno) dal Real Madrid.

Barcellona-Cadice, tabellino e statistiche

Il Barcellona attacca, il Cadice segna

Il Barcellona parte forte e al secondo minuto Ferran Torres impensierisce il portiere avversario Ledesma. I padroni di casa continuano a spingere, ma non impensieriscono la retroguardia avversaria. Molto più pericolosi gli ospiti al 29', con Perez che si presenta a tu per tu con ter Stegen: la sua conclusione si perde di poco al lato. Prima dell'intervallo Dembele si trova in una buona posizione e calcia con potenza, ma Ledesma si oppone. La partita si sblocca ad inizio ripresa, con il vantaggio degli ospiti: cross da sinistra di Sanchez, colpo di testa ravvicinato di Sobrino e miracolo di ter Stegen, che poi si supera anche sul tentativo di ribattuta del centravanti del Cadice. Ma il portiere del Barcellona non può nulla sulla successiva deviazione ravvicinata di Lucas Perez. La reazione dei padroni di casa è veemente: passano solo due minuti e Dembele va vicino al pareggio. Al 22' è ancora il francese a rendersi pericoloso, con un tiro dalla distanza che viene respinto dal portiere avversario.

Barcellona forcing inutile

Ad un quarto d'ora dalla fine il Cadice fallisce il colpo del ko con il capitano Alex Fernandez, che dal dischetto del rigore, spedisce al lato un ottimo assist di Alejo. Passano due minuti e Frankie de Jong, appena entrato in campo, stacca di testa su corner di Ferran Torres: palla respinta da Ledesma. Sul capovolgimento di fronte è ancora Sobrino pericoloso, con una conclusione ravvicinata sulla quale ter Stegen si supera. Il Barcellona attacca a testa bassa: all'85' Garcia calcia con potenza dal limite dell'area, Ledesma si supera. Aubameyang ha al 90' la palla del pareggio, ma la spreca calciando addosso al portiere. Nei sette minuti di recupero non accade nulla. Il Cadice resiste e porta a casa la vittoria.