Piqué sul caos Supercoppa: "Un affare che mi rende orgoglioso"

TORINO - Ci ha messo la faccia, Gerard Piqué, parlando in una conferenza stampa sul suo canale Twitch, con più di 40 media collegati. Il difensore del Barcellona ha risposto in merito alla vicenda relativa alle commissioni sulla Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, per la quale la sua società percepisce un totale di 24 milioni di euro: "Sono molto orgoglioso di questo accordo perché per il calcio spagnolo è un accordo importante, totalmente legale e secondo me non c'è conflitto di interessi".