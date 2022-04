Liga, il Siviglia si riprende il secondo posto: battuto il Levante

VALENCIA - Nella 33ª giornata di Liga il Siviglia si riprende momentaneamente il secondo posto in classifica battendo il Levante 3-2. La squadra di Lopetegui si porta subito avanti al 14' con la rete di Jesus Corona su assist di Ocampos ma viene raggiunta pochi minuti dopo dal rigore trasformato da Morales. La coppia Jesus Corona e Ocamos però riporta ancora avanti il Siviglia al 27'. Il Levante però non molla e conquista un altro calcio di rigore ma stavolta Morales calcia fuori. Nel finale il Siviglia trova il tris con Koundé e la reazione del Levante che accorcia le distanze con Soldado, ma è tutto inutile. Con questo risultato Lopetegui si porta momentaneamente al secondo posto con 63 punti, a +2 sull'Atletico Madrid e +3 sul Barcellona che però ha due partite in meno. Vittoria importante anche per il Rayo Vallecano che grazie alla rete di Sergi Guardiola piega l'Espanyol e si porta a 37 punti, +7 sulla zona retrocessione.