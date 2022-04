Liga, crolla il Barcellona: al Camp Nou vince il Rayo Vallecano

BARCELLONA - A sorpresa il Barcellona si ferma nel recupero della 21ª giornata di Liga, perdendo per 1-0 contro il Rayo Vallecano al Camp Nou. I blaugrana, reduci dalla vittoria contro la Real Sociedad con una rete di Aubameyang, partono malissimo con gli ospiti che si portano subito avanti: al 7' Garcia riceve palla, entra in area e infila Ter Stegen sbloccando la partita. Il Barcellona prova subito a reagire ma il Rayo si difende bene, respingendo tutte le offensive della squadra di Xavi. I blaugrana però sfiorano il gol del pareggio prima al 25' con Jordi Alba che colpisce il palo e poi al 43' con Gavi che colpisce la traversa e poi Ferran Torres che segna sulla ribattuta ma il gol viene annullato per fuorigoco. Si torna così negli spogliatoi. Nella ripresa la situazione non migliora per i padroni di casa che non riescono a concretizzare le occasioni create. All'80' blaugrana vicinissimi al pareggio con il tiro dalla distanza di Depay su cui però Dimitriewsky si supera e manda in angolo. Recupero lunghissimo, ben 11 minuti per il contatto tra De Jong e Isi Palazon che lascia il giocatore del Rayo a terra per molto tempo. Assedio blaugrana nel finale ma è tutto inutile. Con questo risultato il Barcellona resta a 63 punti al secondo posto insieme al Siviglia e a +2 sull'Atletico Madrid.