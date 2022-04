Ancelotti: “Alla Juve mi odiavano. Calciopoli? Bisognava ripulire il calcio italiano”

"Alla Juventus mi odiavano per il mio passato al Milan. A volte ero costretto a uscire di casa solo con la polizia. Siamo arrivati due volte secondi e non abbiamo vinto titoli. Non è stata una grande esperienza". Sono le parole di Carlo Ancelotti durante la trasmissione "Universo Valdano", dove ha parlato del suo passato. L'attuale tecnico del Real Madrid , impegnato nella semifinale di Champions League contro il Manchester City , ha poi parlato anche di Calciopoli : "Mi sembrava positivo il fatto di ripulire il calcio italiano, non c'era un gioco leale. Gli Agnelli? Tutto era organizzato in modo fantastico lì".

Ancelotti carica il Real Madrid: "La semifinale non basta"

"Futuro? Voglio diventare un professore di calcio"

Ancelotti è poi ritornato anche sulla sua esperienza al Napoli: "È la città più bella del mondo dove andare in vacanza. Allenavo nel pomeriggio e poi prendevo una barca per andare a cenare a Capri. La squadra è un buon club e l'obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro. Durante la mia seconda stagione al Napoli mi sono scontrato con il club per un ritiro che loro volevano e io no. Non c'è stato però nessun conflitto, io non amo litigare". Infine sul suo futuro: "Voglio diventare un professore universitario di calcio, ricevere un titolo dalla Uefa o qualcosa del genere, fare gli esami a chi pensa e parla di calcio e vedere cosa sa di questa materia. Quando smetterò di fare l'allenatore voglio concentrarmi anche su qualcos'altro: ho cinque nipoti, mi sono sposato per la seconda volta e non abbiamo fatto molte cose, dobbiamo fare di più, voglio divertirmi con mia moglie. Quando finirò la mia carriera resterò tifoso del Real Madrid e del Milan".