Real Sociedad, David Silva rinnova per un'altra stagione

SAN SEBASTIAN - Nonostante gli acciacchi e una carta d'identità che recita 36 anni, David Silva si è guadagnato il rinnovo. La Real Sociedad ha annunciato che lo spagnolo, arrivato nell'estate 2020 dopo la lunga militanza nel Manchester City, ha prolungato per un'altra stagione, fino al 2023, il suo contratto. David Silva è stato decisivo nelle ultime due stagioni per la conquista della Coppa del Re e l'ottimo percorso in Liga che vede i baschi anche quest'anno in lotta per un posto nelle coppe europee.