Liga, Papu Gomez in ombra: il Siviglia non va oltre l'1-1 col Cadice

SIVIGLIA - La voglia di salvarsi del Cadice è stata più forte del desiderio di spiccare il volo e raggiungere il secondo posto del Siviglia. Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan, gli uomini di Lopetegui vengono fermati sull'1-1. Al gol di En-Nesyri (che rompe un digiuno che durava da 216 giorni), risponde un perfetto calcio di punizione di Lucas Perez. Pareggio importantissimo in chiave salvezza per il Cadice, mentre il Siviglia distanzia di una sola lunghezza in classifica il barcellona, che domenica ospiterà il Mallorca.