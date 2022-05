Liga, Budimir segna ma l'Osasuna frena con l'Elche. 1-1 tra Celta e Granada

ELCHE (Spagna) - Il sabato pomeriggio della 34ª giornata di Liga comincia con l'1-1 tra Elche e Osasuna. La formazione ospite si porta in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato al 67' dall'ex Crotone e Sampdoria Ante Budimir, ma i padroni di casa riescono ad acciuffare il pareggio all'84' con Pere Milla. L'Osasuna è al 9° posto in campionato con 45 punti, a +2 sul Valencia, fermato ieri sull'1-1 dal Levante, e a -6 dall'Athletic Bilbao, che invece ha battuto 2-0 l'Atlético Madrid di Simeone al San Mamés. Rimane tranquilla anche la situazione dell'Elche, fermo al 13° posto in campionato a quota 39.