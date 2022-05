Ancelotti: " Benzema vincerà il pallone d'oro. Futuro? Smetto dopo il Real"

MADRID - Carlo Ancelotti in un'intervista a Prime Video ha parlato del suo futuro: "Dopo il Real Madrid probabilmente smetterò. Ma se il Real mi tiene qui per dieci anni, allora allenerò per dieci anni. Dopo il calcio mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Andare in tanti posti in cui non sono mai stato. Non sono mai stato in Australia. Non sono mai stato a Rio de Janeiro. Andare a trovare mia sorella più spesso. Purtroppo non è che si può fare tutto, e quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare". Con i Blancos Ancelotti è diventato il primo allenatore di sempre a vincere il campionato nei cinque top europei: serie A col Milan, Premier col Chelsea, Ligue 1 col Psg, Bundesliga col Bayern e ora la Liga col Real.