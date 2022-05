Grande vittoria del Betis sul campo del Valencia nel 36° turno del campionato di Liga. La squadra di Pellegrini vince 3-0 in trasferta, grazie alla rete di Willian Jose al 57' minuto di gioco e ai gol di Canales e Iglesias nel finale, e conquista tre punti preziosi per la lotta all'Europa, salendo in quinta posizione a quota 61. Altro ko (il terzo nelle ultime 5 giornate di campionato) per il Valencia, fermo a metà classifica con 44 punti.