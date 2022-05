Liga, colpo di scena all'Espanyol: esonerato Moreno

Liga 2021-22: sono 12 esoneri!



L'esonero di Moreno è l'ultimo di 12 avvenuti in questa stagione della Lega, il primo ad iniziare fu il Levante (Javier Pereira per Paco Lopez), seguito poi da: Getafe (Quique Flores per Michel), Elche (Francisco per Fran Escribà ), Barcellona (Xavi per Koeman), ancora Levante (Alessio Lisci per Javier Pereira), Alaves (Mendilibar per Calleja); Cadice (Sergio Gonzalez per Cervera), Granada (via Robert Moreno, Torrecilla ad interim), Maiorca (Aguirre per Luis Garcia), di nuovo Alaves (Velasquez per Mendilibar) e Granada (Karanka per Torrecilla)