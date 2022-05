Liga, Real Madrid senza gol contro il Betis prima del Liverpool

SPAGNA - Arriva con uno 0-0 il Real Madrid alla finale di Champions League contro il Liverpool (in programma il 28 maggio), nessun gol e reti bianche nell'ultima di Liga contro il Betis dell'ex Manuel Pellegrini, che con questo punto blinda il quinto posto che vale l'Europa League. Ancelotti, già campione di Spagna, non fa turnover nonostante il Liverpool all'orizzonte, ma il gol non arriva. È comunque una festa al Bernabeu, che saluta Marcelo, alla fine della sua meravigliosa storia d'amore con i Blancos. Nell'altra gara della 38ª, il Levante, già retrocesso, chiude con un bel 4-2 sul campo del Rayo Vallecano.