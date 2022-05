Liga, Valencia vince l'ultima: 2-0 al Celta Vigo

VALENCIA (Spagna) - Nell'anticipo dell'ultima giornata della Liga spagnola, il Valencia di Bordalas supera 2-0 al ' Mestalla ' il Celta Vigo con gol di Maximiliano Gómez e autogol di Araujo e chiude al nono posto in Liga (in attesa del risultato dell'Osasuna che domani sfida il Maiorca a Pamplona) un'annata. da dimenticare.

Maxi Gómez decisivo

Partono subito forte i padroni di casa che sfiorano il gol del vantaggio già al 13' con una conclusione mancina di Gómez che sfiora la traversa. Il Valencia spinge e mette la freccia al minuto 28 proprio con l'attaccante uruguaiano che sfrutta un'indecisione, nel cuore dell'area di rigore, della retroguardia galiziana. La squadra 'taronja' controlla agevolemente e chiude in vantaggio la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, il Valencia spinge sull'acceleratore e trova il gol del raddoppio al minuto 61 con una sfortunata autorete del difensore messicano Nestor Araujo. Il Celta Vigo cerca di scuotersi e rischia di riaprire il matcha dieci minuti dal triplice fischio con un colpo di testa di Thiago Galhardo che si spegne, innocuo, sul fondo. Il Valencia, che sfiora anche il 3-0 prima con Racic e poi con Guedes, chiude un'amarissima stagione al nono posto in campionato con 48 punti - decimo, se l'Osasuna batte domani, a Pamplona, un Maiorca ancora in lotta per la salvezza - e con la cocente sconfitta in finale di Copa del Rey con il Betis Siviglia. Il Celta Vigo termina invece la sua stagione all'undicesimo posto con 46 punti e può programmare con serenità il prossimo futuro.