Isco saluta il Real Madrid: "Mi sono divertito da morire"

Real Madrid, l'addio di Marcelo

Isco: "La tappa in questo club volge al termine"



Come da prassi il giocatore ha voluto salutare il club e i tifosi con un post Instagram: "Quando ero al Malaga e sapevo che dovevo andarmene mi ero accordato con un'altra squadra. Però mi ha chiamato il Real e al Real non si può dire di no, anche se c'è sempre qualche eccezione. Ricordo di aver detto alla gente che il Real non vinceva la Champions da molti anni, poi è arrivata la Decima e tutto il resto è storia. Nove anni più tardi, la mia tappa nel club che mi ha permesso di realizzare i miei sogni da bambino volge al termine. Ma a parte aver realizzato i sogni, aver vinto più titoli di quanti avrei mai immaginato, aver giocato con i migliori e aver conosciuto persone incredibili, MI SONO DIVERTITO DA MORIRE E NE È VALSA LA PENA, perché sicuramente mi tengo le cose buone e spero che anche voi lo facciate - aggiunge - Voglio ringraziare i compagni, gli allenatori, lo staff, i fisioterapisti, i magazzinieri, tutti quelli che lavorano a Valdebebas e al Santiago Bernabeu per tutto il lavoro, l'affetto e l'appoggio di cui tutti al mondo hanno bisogno e che a me non è mai mancato. E voglio anche ringraziare i tifosi, che mi hanno accolto in maniera incredibile dal primo giorno e che accompagnano la squadra in tutto il mondo". E infine...un augurio. "Ho detto a un mio amico che non capivo perchè stavano smontando la festa a Cibeles se la quindicesima è già in arrivo! Arrivederci e Hala Madrid"