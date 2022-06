Il Barcellona mette in affitto il Camp Nou: 300 euro a persona

BARCELLONA (Spagna) - "Hai mai sognato di suonare al Camp Nou? Ora è possibile, vieni da solo o con gli amici a goderti le partite organizzate dall'FC Barcelona al Camp Nou quest'estate" questo è il messaggio con il quale il Barcellona ha inaugurato la sua nuova iniziativa per cercare di avere qualche entrata economica extra. Il club azulgrana infatti metterà a disposizione la sua struttura il 6 e l'11 giugno per una cifra di 300 euro a persona. Nell'offerta è compreso un pacchetto totale tra spogliatoi, arbitri professionali e assistenza medica. Il tutto per un'ora di gioco. Sui social hanno visto questa iniziativa come un modo per poter aiutare il club lanciando una campagna stile crowdfunding.