Giù le mani da Gattuso

Desagradable. Disgustosa. Non esiste aggettivo più appropriato per descrive la campagna d’odio contro Rino Gattuso, alimentata a Valencia da un tale, ex dirigente del club spagnolo che non merita di essere nominato, tanta è la bassezza della sua iniziativa. Sostiene il tale, in rotta con Peter Lim, singaporiano proprietario del club, che Ringhio non abbia titoli per guidare i Pipistrelli a causa di alcune sue vecchie dichiarazioni, totalmente estrapolate e plasticamente strumentalizzate rispetto al contesto in cui egli le aveva rilasciate. Contesto naturalmente ignorato dal tale che ha definito Rino “razzista,omofobo, maschilista e sessista”. Non pago di queste scemenze, con raro sprezzo dell’insolenza e del rispetto umano, il tale ha addirittura soggiunto: “Gattuso ha una malattia neurodegenerativa, cronica e incurabile che peggiora con lo stress della sua professione”. Di ritorno da Singapore, dove ha incontrato Slim, Gattuso ha sbottato con corriere.it: "Mi sono stufato, adsesso basta. Sono solo leoni da tastiera. Io razzista e omofobo? Ma siamo impazziti? La mia storia parla per me. E' ora di darsi una calmata".