Mundo Deportivo: "Xavi esclude Piqué dal progetto del Barcellona"

Lo storico centrale del Barcellona Piqué non rientrerebbe più nei piani di Xavi. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il difensore spagnolo, che con i blaugrana ha vinto tutto, avrebbe appreso dall'allenatore che la prossima stagione non partirà titolare. In merito a questo, Piqué gli avrebbe risposto: "Farò vedere che ti sbagli". All'interno della questione rientrerebbero motivi di mercato: a Xavi piacerebbe molto il centrale del Siviglia Jules Koundé, francese, classe 1998, che però si è infortunato nel match della Nations League perso dai 'Bleus' contro la Croazia in casa. Il giocatore potrebbe addirittura finire sotto i ferri e, a quel punto, il suo acquisto diventerebbe assai problematico, oltre che rischioso sul piano dell'affidabilità.