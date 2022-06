Dani Alves saluta il Barcellona: "Si chiude il mio ciclo qui"

BARCELLONA - Dani Alves e il Barcellona si dicono addio e si salutano, stavolta per sempre. È ufficiale, il brasiliano non rinnoverà ancora con i catalani e dopo il grande ritorno dello scorso gennaio lascia il Camp Nou e il mondo Barça che per anni sono stati la sua casa. Sui social l'ex Juve ha pubblicato un lungo ed emozionante messaggio: "Cari cules… Ora è giunto il momento del nostro addio. Sono stati più di 8 anni dedicati a questo club, a questi colori e questa casa... ma come tutto nella vita, gli anni passano. Hanno provato a licenziarmi ma non ci sono riusciti perché non si può nemmeno immaginare quanto sia resistente e resiliente. Sono passati molti anni prima che il calcio e la vita abbiano deciso di darmi l'opportunità di tornare qui per dire addio", ha scritto.