Liga, miracolo Girona: Tenerife beffato e promozione per i catalani

TENERIFE (Spagna) - Nonostante i pronostici non sembravano lasciare troppe speranze dopo lo 0-0 dell'andata e due risultati su tre a premiare i canari, il Girona batte a domicilio il Tenerife e vola ad occupare l'ultimo posto valido per completare il quadro della Liga 2022-2023. Nel ritorno dello spareggio promozione, i catalani potevano solo vincere dopo lo 0-0 dell'andata e così è andata a finire in casa dei canari, espugnata 3-1. Accade tutto nella ripresa, con l'ex-Reggina Stuani a cambiare il risultato, il "vecchio" Carlos Ruiz ad accorciare le distanze e l'autogol di Leon e la rete di Arnau Martinez a chiudere il match per gli ospiti.