Valencia, il metodo Gattuso: "Non siamo qui a far festa"

SAN GALLO (Svizzera) - Gennaro Gattuso ed il suo Valencia hanno iniziato in Svizzera la preparazione per la stagione 2022-23 con l'ex allenatore del Milan che ha accolto così i suoi giocatori al primo allenamento: "Questa non è una festa, siamo venuti qui per lavorare". Un Gattuso molto vicino ai suoi giocatori in ogni esercizio urlando quando bisognava correggere o incitare i ragazzi. Nella prima giornata i "Los Che" si sono sottoposti ad una doppia seduta molto differenziata: alla mattina lavoro fisico mentre nel pomeriggio allenamento incentrato sui concetti tecnici e tattici. Il tecnico italiano si è concentrato sugli esercizi per lavorare, da un lato, sull'uscita palla e l'uscita da situazioni di pressing e, dall'altro, sul pressing da eseguire quando il possesso palla è dell'avversario. Il tutto condito da partite a campo pieno e ridotto.