Gattuso, esordio da sogno con il Valencia: 3-1 al Borussia Dortmund

ALTACH (AUSTRIA) - Buona la prima per Rino Gattuso sulla panchina del Valencia. Il tecnico ex Milan e Napoli ha infatti battuto 3-1 il Borussia Dortmund all'esordio assoluto da allenatore degli spagnoli. Una vittoria di prestigio per il calabrese, che stende i gialloneri grazie a un super Gonçalo Guedes, autore di una doppietta. L'attaccante portoghese sblocca la sfida al 40'. A inizio ripresa arriva il momentaneo pareggio di Reus, freddo a trasformare dal dischetto. Nemmeno il tempo di festeggiare, che i tedeschi vanno di nuovo sotto con Marcos André. A mettere risultato e partita in ghiaccio ci pensa ancora il lusitano, finito nel mirino della Roma in questa finestra di calciomercato. 51' per Samu Castillejo, schierato da Gattuso nell'undici titolare e tolto a inizio ripresa in luogo di Dimitri Foulquier.