Barcellona, Kessie: "Sono nel miglior club al mondo"

NEW YORK (Stati Uniti) - È tempo di un primo bilancio per Franck Kessie, dopo le sue prime tre settimane al Barcellona. Il centrocampista, dopo aver vinto lo scudetto con il Milan, ha detto sì alla chiamata del club catalano, con il quale si trova adesso a New York per la tournée statunitense: "Sono stato accolto nel gruppo con grande calore, sta andando tutto molto bene, mi trovo benissimo con lo staff e i compagni, mi sento già in famiglia - assicura il centrocampista ivoriano -. Questa è una squadra fatta per vincere e quando ti arriva la chiamata non puoi avere dubbi".