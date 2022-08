Morata a segno, poker Atletico: ora il test con la Juve

CADICE (Spagna) - È un super Atletico Madrid quello che continua a lavorare in vista dell'esordio in campionato. La formazione di Simeone sta per concludere il suo programma di amichevoli e nel penultimo match in calendario passa con un netto 4-1 sul Cadice. Una sfida già dal sapore di Liga che i colchoneros portano a casa senza difficoltà, ora resta l'ultimo test contro la Juve prima di iniziare a fare sul serio contro il Getafe. Ad aprire le danze nel poker sui gialloblù è proprio l'ex bianconero Morata che a breve affronterà da avversario Bonucci e compagni. Lo spagnolo timbra al 13' su assist di Griezmann, poi vede Saul, Wass e ancora Grizou firmare le altre reti prima di abbandonare il campo, al 60', per lasciar spazio a Correa. Nel finale gli uomini di Sergio accorciano con Negredo, ma serve a poco.