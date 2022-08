Trofeo Gamper, festa Barcellona: 6-0 al Pumas e subito Lewandowski in gol

BARCELLONA (Spagna) - Serata di festa al Nou Camp per il largo successo del Barcellona, che si impone 6-0 sui messicani del Pumas nel tradizionale Trofeo Gamper, ultimo appuntamento della pretemporada catalana prima dell'inizio della Liga. Avrebbe dovuto essere la Roma a sfidare i ragazzi di Xavi, ma il dietrofront giallorosso non ha influito sul consueto bagno di folla azulgrana, peraltro premiato dal largo successo aperto dal nuovo idolo dei tifosi: quel Robert Lewandowski che già si candida a concorrere per il ruolo di pichichi.