The Athletic: "Il Barcellona e De Jong ai ferri corti sullo stipendio"

Il futuro di Frenkie de Jong al Barcellona è sempre più in bilico. La società spagnola ha chiesto ai manager del calciatore di trovare un accordo che preveda la riduzione dell'attuale ingaggio. Nel caso in cui la trattativa fallisca, il club sarebbe pronto ad intraprendere un'azione legale contro il centrocampista olandese. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Athletic, il Barcellona ritiene impraticabile l'accordo precedente, che era stato sottoscritto con il precedente consiglio d'amministrazione.