Sport: "Il Barça propone a De Jong una pesante riduzione dell'ingaggio"

BARCELLONA (SPAGNA) - Non c'è pace in casa Barcellona. A catturare tutte le attenzioni, nelle ultime ore, sarebbe la questione legata alla permanenza o all'addio di Frenkie De Jong. Secondo quanto riportato dal sito specializzato iberico 'Sport', il rebus della travagliata estate blaugrana sarebbe vicina alla conclusione. C'è grande attesa per l'ultimo, decisivo, incontro tra l'entourage del giocatore e il club blaugrana per capire tutti i margini di manovra. C'è però un dettaglio, dal notevole peso specifico, che potrebbe modificare tutto: il Barcellona non può corrispondere all'ex Ajax l’attuale stipendio, oltre 22 milioni di euro tra parte fissa e variabile. Il club blaugrana avrebbe inoltre comunicato al giocatore l'assoluta incedibilità e soprattutto la centralità dell'olandese nel progetto tecnico di Xavi ma a condizione che il 25enne olandese rinunci al 50% del suo ingaggio. In caso di risposta negativa, per De Jong si spalancherebbero definitivamente le porte della Premier League.