Il Siviglia crolla con l'Osasuna: in ombra Papu Gomez

PAMPLONA (SPAGNA) - Brutta sconfitta per il Siviglia di Lopetegui nella gara d'esordio della Liga. L'Osasuna si impone 2-1 al termine di una sfida che ha regalato emozioni nel primo tempo, ma che nella ripresa si è giocata su ritmi decisamente più bassi. Decisivo un errore del Papu Gomez, che nel finale provoca il rigore del 2-1 trasformato da Aimar Oroz.

Gomez, errore decisivo: l'Osasuna punisce il Siviglia

La gara è subito divertente ed emozionante ed inizia con un immediato botta e risposta: vantaggio dei padroni di casa al nono con Avila, pareggio ospite dopo soli due minutu grazie a Rafa Mir (assist del Papu Gomez). Il Siviglia continua a spingere e Delaney (al 39') colpisce il palo con una gran botta dal limite dell'area. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e le emozioni si contano con il contagocce: ad un quarto d'ora dalla fine fallo in area di Gomez su Moncayola e calcio di rigore, che Aimar Oroz trasforma nel gol del 2-1. Nel finale il Siviglia prova a gettarsi all'attacco, ma non punge: finisce 2-1 per i padroni di casa.

