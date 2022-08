Van Basten, che stoccata al Barcellona: "Cruyff si vergognerebbe"

Ospite del programma televisivo Rondo dell’emittente olandese Ziggo Sport, Marco van Basten ha aspramente criticato l'operato del Barcellona e a proposito della pressione che il club sta esercitando su De Jong per abbassarsi lo stipendio o trasferirsi al Manchester United ha detto: "Penso che Johan Cruyff si sarebbe vergognato di vedere come si è comportato il Barça oggi. Secondo me, il comportamento del Barcelona è stato ben al di sotto dei loro standard".

Van Basten su Ten Hag e Antony

Restando in argomento Red Devils, l'ex attaccante di Ajax e Milan ha commentato così la falsa partenza del connazionale Ten Hag: “Quello che mi sembra strano è che fanno una specie di trasferta mondiale ogni anno di preparazione. Questo è mortale per il gruppo. È ridicolo e idiota. Dovrebbero smettere perché è molto complicato fisicamente per i giocatori. Fanno di tutto per guadagnare di più, ma è stupido". Sul 22enne brasiliano dell'Ajax Antony, invece, Van Basten sembra piuttosto critico: "Non credo che abbia un tiro così buono. È un buon giocatore, di sicuro, e spero che faccia molto bene, ma penso comunque che giochi ancora molto in modo avventato e perda palla spesso".