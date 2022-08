Liga, Muriqi in gol ma il Maiorca cade in casa: il Betis vince 2-1. Ok anche l'Osasuna

PALMA DI MAIORCA (Spagna) - Muriqi trascina il Maiorca ma non basta: i 'Pirati' delle Baleari cadono in casa 2-1 contro il Betis Siviglia. Con il successo in trasferta, i biancoverdi andalusi si portano in testa alla classifica a quota sei punti. All'Estadi Mallorca, i ragazzi di Pellegrini segnano il gol dell'1-0 già al 9' con un rigore trasformato dal 'Panda' Iglesias. Il Betis gioca in scioltezza e mette sotto pressione la retroguardia del Maiorca, abile a intercettare tutte le scorribande offensive degli ospiti. Nella ripresa il Maiorca si scuote e trova il gol del pareggio al 57' con Muriqi: l'ex attaccante della Lazio arriva su un cross dal limite dell'area di rigore e conclude chirurgicamente sull'angolino a sinistra. Con il meraviglioso gol del pareggio, il Maiorca prende coraggio e cerca il clamoroso sorpasso ma al 72' arriva la doccia gelata: il Betis beneficia di un nuovo calcio di rigore. Dal dischetto si presenta ancora Borja Iglesias che non sbaglia: il portiere del Maiorca, Rajkovic, non ci può arrivare e il 2-1 del Betis è cosa fatta. Il Maiorca si riversa tutto in avanti e all'84 sfiora il 2-2: sale in cattedra l'estermo difensore ospite, Rui Silva che, con una parata da antologia, intercetta miracolosamente una velenosa conclusione di Jaume Costa. Neanche 11 minuti di extra time bastano ai padroni di casa per trovare il gol del pareggio: finisce 2-1 per il Betis Siviglia che, dopo il convincente 3-0 dell'esordio con l'Elche del Benito Villamarin, vince anche la seconda partita e si porta in vetta alla Liga.