BILBAO (Spagna) - Dopo il successo al debutto contro il Girona, primo ko per il Valencia allenato da Gennaro Gattuso, che cade a Bilbao contro l'Athletic. I baschi si impongono 1-0 sui levantini grazie alla rete messa a segno nel finale del primo tempo dall'ex-Torino Berenguer. Match estremamente equilibrato e combattuto, che alla fine conta sette ammoniti in totale. Levantini sorpassati dai padroni di casa, che all'esordio in Liga avevano pareggiato con il Maiorca.