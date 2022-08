Aubameyang, che paura: picchiato, minacciato con armi e rapinato in casa!

BARCELLONA (SPAGNA) - Notte movimentata per Pierre-Emerick Aubameyang. Al termine del match contro il Valladolid vinto per 4-0, l'attaccante del Barcellona, tenuto in panchina da Xavi, è tornato a casa dalla moglie, a Castelldefels. Intorno all'una, però, secondo quanto racconta il quotidiano spagnolo El Pais, alcuni uomini si sarebbero introdotti nell'abitazione puntandogli addosso le armi da fuoco e rapinandolo.