Liga, Gattuso ko contro l'Atletico: Valencia battuto dalla rete di Griezmann

Valencia-Atletico Madrid, tabellino e statistiche

Valencia-Atletico Madrid 1-0: decide Griezmann

Parte meglio il Valencia, che si rende pericoloso all'11' con Castillejo che si avvicina pericolosamente in area avversaria ma che viene fermato all'ultimo da Oblak. La squadra di Gattuso crea tante occasioni e trova anche il gol al 23' con Musah, ma la rete viene annullata dal Var per un fallo di Comert all'inizio dell'azione. Al 41' altro intervento del Var: Correia stende Morata, scattato bene sulla linea del fuorigioco, da ultimo uomo, per l'arbitro è espulsione ma dopo la chiamata cambia la sua decisione in una semplice ammonizione. Altra grande occasione per Morata nel finale della prima frazione ma Mamardashvili si supera e para con la gamba. Partita equilibrata anche nella ripresa, con entrambe le squadre che non riescono a sfondare. Simeone però svolta la partita grazie all'incredibile ingresso di Griezmann: il francese entra in campo al 64' e ci mette solo due minuti a trovare il gol che porta l'Atletico Madrid in vantaggio. Il Valencia ci prova nel finale ma la difesa di Simeone regge bene: è il secondo ko consecutivo per Gattuso. Vittoria netta invece per l'Atheltic Bilbao di Valverde, che sale a 7 punti piegando per 4-0 il Cadiz, ultimo con zero punti. Fuori casa la squadra di Valverde vince grazie alle reti di Inaki Williams (che sbaglia anche un rigore), Guruzeta (doppietta) e Berenguer.