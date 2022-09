Real Madrid, disavventura per Carvajal: denuncia tentativo di furto in casa

MADRID (SPAGNA) - Spiacevole contrattempo per Dani Carvajal. Il giocatore del Real Madrid ha denunciato un tentato furto subito martedì all'alba nella propria abitazione a Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico "El Confidencial", due persone con sbarre di ferro avrebbero tentato l'irruzione nella casa del difensore spagnolo, in quel momento assente, alle 2 del mattino dello scorso 30 agosto. I due uomini, non ancora identificati, sarebbero stati subito rilevati dalle telecamere di sicurezza che hanno attivato il sistema di allarme dell'abitazione. La polizia, che avrebbe reso nota l'assenza di furti o danni all'abitazione, sta indagando sulla denuncia del giocatore spagnolo che arriva pochi giorni dopo l'aggressione subita dall'attaccante Aubameyang, malmenato e derubato nella propria casa fuori Barcellona.