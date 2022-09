Iago Aspas trascina il Celta Vigo: 3-0 al Cadice

Celta Vigo-Cadice, tabellino e statistiche

Doppietta di Iago Aspas: Cadice ko

Ritmi bassi e poche emozioni nei primi quarantacinque minuti di gioco. Il Celta prova ad impensierire gli avversari, ma non riesce quasi mai a sfondare. Gli ospiti si difendono e provano (con scarsi risultati) a ripartire in contropiede. Alla mezz'ora occasione per Lozano, che si lascia respingere la conclusione dal portiere Marchesin. Ad un minuto dall'intervallo, l'unica occasione per il Celta: Rodriguez calcia da buona posizione, ma trova la risposta di Ledesma. La gara si sblocca nella ripresa. Il Celta alza il ritmo e inizia a martellare la difesa avversaria. Iago Aspas segna all'undicesimo; Rodriguez raddoppia sei minuti dopo, e ad un quarto d'ora dal termine arriva anche la rete del 3-0, firmata nuovamente dal bomber spagnolo. Con questo successo il Celta si porta a sette punti in classifica, raggiungendo (momentaneamente) Barcellona, Villarreal e Atletico Bilbao. Niente da fare per il Cadice, fanalino di coda a zero punti.

