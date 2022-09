PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) - Finisce 1-1 tra il Maiorca di Muriqi e il Girona, che trova il pareggio in pieno recupero, beffando così la squadra dell'ex Lazio, schierato titolare in attacco. I padroni di casa si portano in vantaggio all'87' grazie alla rete di Raillo, ma due minuti più tardi subiscono il contropiede che porta al rigore. Dal dischetto Samuel Saiz non sbaglia e fissa il risultato sull'1-1 che sa di beffa per il Maiorca.