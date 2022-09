Poker del Villarreal, aggancio al Barcellona. Sconfitta per l'Athletic Bilbao

VILA-REAL (Spagna) - E' un Villarreal convincente quello che batte per 4-0 l'Elche e resta al fianco del Barcellona al secondo posto della Liga , a -2 dal Real Madrid capolista a punteggio pieno. A regalare la vittoria ad Emery sono le reti, nella prima frazione di gioco, realizzate da Gerard Moreno al 26' e dieci minuti più tardi da Lo Celso; Coquelin e Morales tra l'89' e il 94' mettono invece il sigillo sul poker del sottomarino giallo che torna così al successo dopo il pareggio dell'ultimo turno. Nulla da fare per la formazione ospite alla terza sconfitta in quattro partite e con un solo punto in classifica.

Il Bilbao cade contro l'Espanyol

Una solida prestazione difensiva e la concretezza nelle azioni di rimessa consentono all'Espanyol di violare il San Mames: la squadra di Martinez centra il suo primo successo nella Liga 2022-2023 battendo 1-0 l'Athletic Bilbao. I baschi, nonostante la velocità di Inaki e Nico Williams e la buona vena dell'ex Torino Berenguer non riescono a trovare il guizzo per decidere il match. All'83', coronando un'azione di contropiede, l'ex Barcellona Braithwaite (alla prima con la nuova maglia) condanna Valverde alla prima sconfitta stagionale sfuggendo alla marcatura di Vivian e Lekue e battendo Simon in uscita. L'occasione più limpida per i padroni di casa è sui piedi di Berenguer, che sul finale del primo tempo colpisce la traversa su calcio di punizione. I bianco-rossi, al primo ko in campionato dopo due vittorie di fila e un pari, restano così a sette punti in classifica, mentre i catalani salgono a quota quattro.

Garcia al 90' fa volare l'Osasuna: 2-1 al Rayo Vallecano

L'Osasuna riscatta immediatamente il ko contro il Betis della scorsa giornata e centra il suo terzo successo in quattro gare di Liga: battuto 2-1 il Rayo Vallecano a Pamplona. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Oroz al 54' su assist di Brasanac, i madrileni trovano il gol del pari al 75' grazie al calcio di punizione vincente del centrale difensivo ex Alaves Lejeune. Al 90' però l'Estadio El Sadar esplode: Abde trova il neo entrato Ruben Garcia in posizione congeniale in area e il centrocampista spagnolo batte con un sinistro sotto la traversa l'incolpevole Dimitrievski, regalando agli andalusi il nono punto del loro campionato. Resta invece a quota 4 la squadra di Iraola, al secondo ko di fila dopo lo 0-2 interno contro il Maiorca.

