Il fattore Lewandowski e il Barcellona cambia pelle

BARCELLONA - Robert Lewandowski non ha un Pallone d'Oro nella propria ricca bacheca personale soltanto perché, nel 2020, France Football decise di cancellare, tra le polemiche, l'assegnazione del premio sebbene, in realtà, tutti i tifosi e gli specialisti di calcio lo avessero già assegnato. Il triplete da protagonista, conquistato con la maglia del Bayern Monaco, non lasciava, infatti, spazio alcuno alla suspense. Per riparare a quell'errore, l'anno dopo, le leggende scelte da Tuttosport gli consegnarono, non a caso, il Golden Player Award. Il Bayern, però, fa oramai parte del passato di un calciatore che a 34 anni ha deciso di rimettersi in gioco. E lo ha fatto in una piazza importante, importantissima, ma che era reduce da tre pessime stagioni. Ma non c'è che dire, il suo brillante avvio è lì a dimostrare che il fuoriclasse polacco ha fatto la scelta giusta perché ha ancora tanto da dare sia al Barcellona che, più in generale, a questo sport. È senza dubbio vero che, rispetto al passato recente, il Barça ha finalmente allestito una rosa all'altezza delle ambizioni dei propri tifosi. Tuttavia, è altrettanto incontestabile che il suo impatto sul pianeta blaugrana è stato incredibile. E non solo per i gol segnati (già 8 in appena cinque gare) e nemmeno per il fatto di essere diventato, dopo l'hat-trick rifilato al Viktoria Plzen, il primo calciatore ad aver firmato una tripletta in Champions League con le maglie di tre squadre diverse (prima di Barça e Bayern, era toccato al Borussia Dortmund il privilegio di godere delle sue prodezze). Il suo grande pregio è, infatti, quello di aver dato all'ambizioso progetto tattico di Xavi Hernández il terminale offensivo di cui aveva bisogno: «Robert è insaziabile - ha ammesso il tecnico catalano -. Sono entusiasta del suo impegno in allenamento e di come si stia prodigando per aiutare i propri compagni di squadra. È umile, ma sa comandare ed è il primo a lavorare in fase di pressing. Non sottolineerei tanto la sua tripletta, quanto il suo lavoro e la sua capacità di dominare i tempi della partita».