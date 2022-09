MAIORCA (Spagna) - Il Maiorca dell'ex Lazio Muriqi apre il sabato della 6ª giornata della Liga battendo l'Almeria. Tra le mura dello stadio Iberostar i padroni di casa si sono imposti per 1-0 grazie al gol realizzato da Pablo Maffeo. I " "Bermellones" ritrovano la vittoria dopo pareggio ed una sconfitta salendo momentaneamente all'8° posto in classifica (8 punti), per l'Ameria invece terza sconfitta consecutiva che la lasciano a 4 punti (14° posto).