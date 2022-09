Vinicius, la rivincita contro i tifosi dell'Atletico su Twitter

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid si è imposto al Wanda Metropolitano per 2-1 nel derby contro l'Atletico Madrid, un successo che mantiene l'imbattibilità in campionato ed il primato in classifica ai ragazzi di Carlo Ancelotti. Chi si è goduto di più il successo è stato Vinicius. Il giocatore dei Blancos aveva ricevuto cori razzisti dai tifosi dell'Atletico ("Vinicius, sei una scimmia!") prima della partita e al termine si è preso la rivincita sui social twittandoi una canzone dei tifosi del Real Madrid contro l'Atlético. Chema Calderón ha twittato "Perdiendo las finaaleeeeeees..." (hanno perso la finale) e Vinicius ha re-twittato aggiungendo "Contra nuestro Real" (contro il nostro Real) componendo una strofa della canzone "Lloraron en Lisboa, Lloraron en Milán" (Hanno pianto a Lisbona, hanno pianto a Milano).