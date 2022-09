David Silva, arriva la condanna: multa per la rissa con una donna

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Il calciatore della David Silva è stato condannato dal Tribunale di istruzione numero 3 di San Bartolomé de Tirajana dopo i fatti risalenti all'alba del 19 giugno nella zona del Campo Internacional di San Bartolomé de Tirajana. Multa di 1080 euro per aver aggredito una giovane donna in una rissa nell'ultimo carnevale di Maspalomas: questa è la decisione arrivata nei confronti dell'ex City che, in compagnia del fratello, ha ammesso di aver partecipato ad una colluttazione che ha portato all'emanazione della sentenza. L'episodio che ha condannato "Il Mago", secondo la sentenza, è quello di aver afferrato con forza il braccio di una giovane donna per allontanarla, facendola cadere a terra con troppa irruenza e facendole riportare una cervicale post traumatica, una contusione al gomito sinistro, la lacerazione al secondo dito della mano sinistra, lacerazioni ad entrambe le ginocchia e lacerazioni ad entrambe le gambe. Il centrocampista è stato dunque condannato a pagare in quanto autore responsabile di un reato minore di infortunio.