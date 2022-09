Barcellona, emergenza in difesa: Koundè e Araujo saltano l'Inter

BARCELLONA (Spagna) - Doppio infortunio per la difesa del Barcellona di Xavi. In un colpo solo i blaugrana perdono Jules Koundè e Ronald Araujo, entrambi usciti infortunati dai rispettivi impegni in nazionale. Il centrale francese ha riportato una lesione del bicipite femorale sinistro, per il 23enne uruguaiano avulsione del tendine del grande adduttore destro. Il Barcellona non ha comunicato i tempi di recupero limitandosi a dire che la loro disponibilità dipenderà dall'evoluzione degli infortuni. Secondo i media catalani, però, Koundè potrebbe stare fermo almeno un mese, tempi lunghi anche per Araujo con entrambi costretti a saltare sia la doppia sfida di Champions con l'Inter che il Clasico col Real Madrid del 16 ottobre.