Romeu: "Messi tornerebbe gratis al Barcellona"

BARCELLONA (Spagna) - "Verrebbe gratis, quindi sicuramente lo farebbe, ma è una decisione tecnica e del giocatore". Non usa mezzi termini Eduard Romeu, vicepresidente del Barcellona, parlando del possibile ritorno in azulgrana di Lionel Messi. Il fenomeno argentino, ancora scolpito nella mente e nei cuori dei tifosi catalani, verrebbe riabbracciato calorosamente in Catalogna, anche se restano dubbi sulla situazione finanziaria del club. E proprio sull'aspetto economico dell'operazione si è soffermato Romeu che non ha dubbi, dopo le elezioni di un anno e mezzo fa che hanno riportato Laporta ai vertici: "Abbiamo cambiato completamente la struttura. Dall'avere giocatori con livelli salariali fuori mercato e una rosa già numerosa a livello di età media, si è passati ad avere giocatori con proiezione e livelli di mercato, che saranno sicuramente importanti".