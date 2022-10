Liga, Morata segna ancora: l'Atletico Madrid condanna il Siviglia

SIVIGLIA (SPAGNA) - L'Atletico Madrid riparte alla grande, notte fonda in casa Siviglia : questo il verdetto della 7ª giornata di Liga . Al Sanchez Pizjuan, i Colchoneros passano con un netto 2-0 e si rilanciano nella corsa all'Europa, affonda invece la formazione di Lopetegui al 4° ko in campionato e inchiodata a quota 5 punti, a +1 dalla zona retrocessione. Match deciso con due reti per tempo dai ragazzi di Simeone : apre Marcos Llorente nel primo tempo con un destro chiururgico dal limite; chiude Alvaro Morata , ancora a segno dopo la rete decisiva in Portogallo - Spagna , con un gol di rapina su disattenzione della difesa andalusa. L'ex Juve timbra e lascia il posto a Griezmann , ma nel finale accade poco o nulla (da segnalare un problema muscolare per l'ex Udinese Molina ) e al fischio finale può partire la festa Colchoneros e i fischi per il Siviglia dal proprio pubblico con l'ex tecnico della nazionale seriamente a rischio.

Frena il Villarreal, il Valladolid piega il Getafe

Finisce con uno 0-0 la sfida tra Cadice e Villarreal. Qualche rimpianto per il Sottomarino giallo che non sfrutta le occasioni, soprattutto in apertura, restando con la porta inviolata, ma non riuscendo mai ad offendere i padroni di casa che chiudono in 10 (espulso Carcelen al 93') e si portano a quota 4 punti. La squadra di Emery sale a 12. Vittoria esterna, invece, per il Real Valladolid sul campo del Getafe per 3-2. A decidere la sfida le reti di Leon (doppietta, uno su rigore) e Plano. In mezzo per i padroni di casa, che hanno fallito un penalty con Unal, i guizzi dell'ex Roma Borja Mayoral e Suarez. Con questo successo il Real Valladolid si porta a quota 7 punti agganciando proprio il Getafe.

