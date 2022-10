Siviglia, esonerato Lopetegui: ufficiale Sampaoli al suo posto

SIVIGLIA - Il Siviglia ha deciso di esonerare Julen Lopetegui. La decisione del club spagnolo arriva dopo il pesante ko in Champions League per 4-1 contro il Borussia Dortmund. Il tecnico spagnolo paga il pessimo avvio in campionato (solo 5 punti in 7 giornate) e in Champions con un solo punto conquistato nel girone. Il Siviglia ha già scelto e ufficializzato il suo successore: si tratta di Jorge Sampaoli, che ritorna nel club dopo l'esperienza nel 2016-2017. Il tecnico argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e si è già messo al lavoro svolgendo il primo allenamento con la squadra.