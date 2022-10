Liga, il Valencia di Gattuso batte l'Osasuna con Cavani e Kluivert protagonisti

PAMPLONA (Spagna) - Nell'anticipo del venerdì dell'8ª giornata di Liga , colpo esterno del Valencia di Gattuso , che passa a Pamplona 2-1 sull' Osasuna , che meno di una settimana fa aveva fermato la corsa del Real Madrid , agganciandolo in classifica a quota 13 punti, momentaneamente in compagnia di Atletico e Villarreal .

L'Osasuna avrebbe subito la chance di tornare in partita al 57', tre minuti scarsi dopo il raddoppio ospite, ma l'argentino Avila sparacchia in curva il rigore concesso dal signor Ortiz . Al 70' è invece il Matador Cavani a sprecare il penalty che avrebbe potuto chiudere la contesa, centrando la traversa.

Il Valencia passa all' El Sadar con un gol per tempo: la sblocca dopo 28 minuti l'ex romanista Kluivert sull'assist di Cavani , per un gol targato Serie A . Nella ripresa il raddoppio firmato al 54' da Diakhaby , prima della "sagra del rigore sbagliato".

Brasanac per la bandiera, fioccano le espulsioni

Allo scadere è Brasanac a trovare il gol della bandiera per i padroni di casa. Finisce in nove contro dieci per le espulsioni di Unai Garcia e Pena per i padroni di casa e di Diakhaby per doppia ammonizione negli ospiti.

